Ein Ferienhaus auf Rügen direkt von privat mieten ...

Rügen ist die größte deutsche Insel. Entdecken Sie in Ihrem Urlaub in einem Ferienhaus auf Rügen die Kreidefelsen im Nationalpark Zentrum Königsstuhl, die Leuchttürme am Kap Arkona und die mondänen Seebäder an der Ostseeküste.

Feinsandige Strände und Naturwunder

Die Insel Rügen liegt im Norden Mecklenburg-Vorpommerns in der Ostsee. Mit dem Strelasund trennt eine Meerenge die größte deutsche Insel vom Festland. Mit der Bahn oder dem Auto gelangen Sie über den Rügendamm auf die Insel. In Ihrem Ferienhaus Urlaub auf Rügen erwarten Sie abwechslungsreiche Küstenabschnitte und Naturlandschaften mit feinsandigen Badestränden, ausgedehnten Buchenwäldern und schroffen Steilküsten. Mit den weißen Kreidefelsen im Nationalpark Zentrum Königsstuhl hat Rügen ein Naturwunder der besonderen Art zu bieten. Berühmte Künstler ließen sich bereits vor Jahrhunderten von dieser einzigartigen Naturlandschaft inspirieren. Rügen zählt zu den sonnenreichsten Regionen Deutschlands. Insgesamt locken mehr als 60 Kilometer hellsandige Strände auf der Insel Rügen zu einem Badeurlaub.

Historische Seebäder und attraktive Ausflugsziele

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden zahlreiche kleine Fischerdörfer auf Rügen zu mondänen Seebädern ausgebaut. Die eindrucksvolle Bäderarchitektur aus der Gründerzeit können Sie in Binz, Baabe, Göhren, Thiessow und Sellin bewundern. Alle Seebäder verfügen über lange Strandpromenaden und im Ostseebad Sellin finden Sie längste Seebrücke der Insel. Die Orte sind über die historische Schmalspurbahn mit dem klangvollen Namen Rasender Roland miteinander verbunden. Lassen Sie sich in Ihrem Urlaub in einem Ferienhaus auf Rügen nicht eine Bootsfahrt um das Kap Arkona entgehen. Am nördlichsten Punkt der Insel erheben sich zahlreiche Leuchttürme an der Küste, die gemeinsam ein eindrucksvolles Gebäudeensemble darstellen. Der Älteste von ihnen stammt aus dem Jahr 1827 und wurde vom berühmten Architekten Karl Friedrich Schinkel entworfen. Kultureller Höhepunkt auf der Insel Rügen sind die Störtebeker Festspiele im Sommer. Auf der Naturbühne Ralswiek werden die Abenteuer des sagenumwobenen Piraten Klaus Störtebeker mit zahlreichen Mitwirkenden als Theaterstück inszeniert – ein Erlebnis, das Ihren Rügen Urlaub bereichert.

